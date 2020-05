Joice defende divulgação de íntegra do vídeo: “o país tem que saber quem é e o que diz o presidente”

247 - A deputada federal Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara e ex-líder do governo Bolsonaro, defende a divulgação da íntegra do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que pode ser a prova da denúncia feita por Sergio Moro de interferência do presidente na Polícia Federal.

“O país tem que saber quem é e o que diz o presidente. Por óbvio, que podemos esperar chuvas e trovoadas com a divulgação”, declarou a ex-bolsonarista ao site O Antagonista.

O vídeo foi exibido nesta terça-feira a advogados e investigadores na PF em Brasília e, segundo fontes da TV Globo que assistiram ao material, Bolsonaro teria dito que sua intenção era trocar o comando da corporação para proteger sua família.

“Não vou esperar foder alguém da minha família. Troco todo mundo da segurança. Troco o chefe, troco o ministro”, disse, de acordo com o relato obtido pela TV Globo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.