Joice Hasselmann diz que Bolsonaro “amarelou” sobre troca de comando da PF e que "Moro é mais forte"

A deputada federal Joice Hasselmann afirma que Bolsonaro amarelou ao tentar tirar o comando geral da Polícia Federal das mãos de Maurício Valeixo, agradando desta forma Sergio Moro e evitando a demissão do ministro

247- A deputada federal Joice Hasselmann usou sua conta no Twitter para afirmar que Bolsonaro "amarelou" ao tentar tirar o comando geral da Polícia Federal das mãos de Maurício Valeixo, agradando desta forma Sergio Moro e evitando a demissão do ministro.

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, condicionou sua permanência no cargo à escolha do substituto de Maurício Valeixo, atual diretor-geral da Polícia Federal, de acordo com O Antagonista.

Na tarde desta quinta-feira (23), foi veiculada por Leandro Colon, da Folha de S. Paulo, que Moro teria pedido demissão em decorrência do anúncio de que Jair Bolsonaro demitiria Valeixo.

