Jornais da mídia corporativa escondem pesquisa XP, que mostra Lula à frente de Jair Bolsonaro

Ex-presidente Lula venceria as eleições presidenciais se a disputa fosse hoje, de acordo com pesquisa divulgada pela XP, mas isso não saiu na mídia empresarial edit

247 – A maior notícia política do dia de ontem, a que revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-preso político durante 580 dias em Curitiba, tem a menor rejeição entre todos os políticos brasileiros, venceria Jair Bolsonaro em primeiro e segundo turnos, não saiu nos jornais O Globo, Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo – os três pilares da mídia corporativa, um setor do empresariado que apoiou o golpe de 2016 e a retirada dos direitos políticos de Lula, bem como dos direitos trabalhistas.

De acordo com o levantamento, Lula vence Bolsonaro por 42% a 38% e também derrota o ex-juiz Sergio Moro, o outro nome da extrema-direita. Bolsonaro empataria com Ciro Gomes e venceria outros potenciais candidatos em segundo turno. A pesquisa também revela que 65% dos brasileiros veem a economia, sob a condução de Paulo Guedes, no caminho errado, e que 80% rechaçam o discurso negacionista de Bolsonaro e querem se vacinar.

Inscreva-se na TV 247 e saiba mais sobre a pesquisa:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.