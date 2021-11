José de Abreu diz que Tabata Amaral não o desculpa porque quer polêmica para se promover

Apoie o 247

247 - José de Abreu respondeu à deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que em entrevista Malu Gaspar, de O Gobo, disse que não desculparia o ator por ter compartilhado um tuíte agressivo contra ela. "Quer holofotes", afirmou.

Na entrevista, Tabata Amaral, que é católica praticante, comentou:

“O que ele fez foi um crime bem tipificado. Até onde me consta, crimes são respondidos na Justiça, não em artigos na Folha de São Paulo com pedido de desculpas”.

José de Abreu, por sua vez, declarou: "Eu desculpo a TdA por dizer que não me desculpa. Eu falei do coração, sem arrogância e com respeito. Ela? Quer os holofotes de mais uma polêmica para se promover".

Tábata, que se elegeu dizendo ser de esquerda, votou com o governo Jair Bolsonaro pela aprovação da reforma da Previdência, que retirou direitos de milhões de trabalhadores.

Zé de Abreu já tinha admitido ter errado ao compartilhar uma ameaça contra a parlamentar e escreveu o artigo pedindo desculpas.

