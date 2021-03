José Dirceu: país não aguenta Bolsonaro até 2022; se ele chegar lá, será derrotado no segundo turno

247 - Em artigo para o site Poder 360 , o ex-ministro José Dirceu escreve sobre o cenário do país e constata: o Brasil não aguenta Bolsonaro na Presidência até 2022 e, se ele se aguentar no poder, será derrotado nas eleições. Ele traz, entretanto, uma indagação chave: “Serão a esquerda e centro-esquerda capazes de se reunir em torno de Lula para vencer o bolsonarismo e eleger o presidente da República, construindo uma alternativa à direita liberal que busca um nome para retomar de Bolsonaro o eleitorado que abandonou a coalizão PSDB-DEM em 2018?”

Leia os principais trechos do artigo:

Não vejo como o país pode conviver com Jair Bolsonaro e seu governo até 2022. Se por acaso chegar lá, ele será derrotado nas eleições presidenciais, com certeza no 2º turno. Ele não tem como reunir apoio para a continuidade de uma ação deliberada que levou já o nosso país a uma tragédia humanitária. No exterior, não somos apenas párias, mas uma ameaça real a outros países fruto da política negacionista e criminosa do presidente da República.

Assistimos ao colapso do sistema de saúde público e privado, dos IMLs, dos cartórios de óbitos, das funerárias e cemitérios e a morte de dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras que poderiam ser evitadas. Nosso país tem um dos melhores e maiores sistemas de saúde –o SUS– e capacidade de vacinar toda sua população em alguns meses. Tem instituições e cientistas para produzir sua vacina. Só não o fizemos por irresponsabilidade e sabotagem do presidente da República.

A recente decisão do ministro Edson Fachin e a provável decisão da 2ª Turma do STF mudaram radicalmente o cenário político do país. E mesmo o estado de espírito e ânimo da população, trazendo de volta a liderança de Lula e seu discurso de união, luta contra a pandemia, apoio e socorro à população desesperada que já passa fome, luta contra o desemprego.

Há muitas questões em aberto. Até quando haverá apoio implícito das Forças Armadas a Jair Bolsonaro? Até quando o Congresso e o Judiciário aceitarão sua escalada negacionista, a constante mobilização contra a vacina e o isolamento, como vimos no final de semana que passou?

Serão a esquerda e centro-esquerda capazes de se reunir em torno de Lula para vencer o bolsonarismo e eleger o presidente da República, construindo uma alternativa à direita liberal que busca um nome para retomar de Bolsonaro o eleitorado que abandonou a coalizão PSDB-DEM em 2018?

O centrão que, hoje, sustenta o governo Bolsonaro já aprovou a independência do BC, a liberalização do câmbio, a constitucionalização — via PEC 186 — do ajuste fiscal permanente, e continua privatizando setores estratégicos da economia. Deverá apoiar sua reeleição se consolidando como o fiel da balança na Câmara dos Deputados, ou vai abandonar o barco quando começar a fazer água?

Haverá alguém com a experiência de Lula, sua liderança aqui e no exterior, sua capacidade de diálogo e negociação, sua determinação, seu apoio social, eleitoral e mesmo institucional para a travessia? Uma transição que o Brasil exige e necessita após o trauma de um governo militar e de extrema direita.

Dada a gravidade da crise social e sanitária, não está afastada a queda da popularidade de Bolsonaro e sua derrota no 1º turno ou mesmo o surgimento de candidaturas salvacionistas como a de Moro, que não devemos subestimar pelo que mostram as pesquisas. Mesmo com desmascaramento da Lava Jato, suas flagrantes ilegalidades e objetivos políticos que a própria Suprema Corte expôs em duas decisões recentes.

Sem dúvida, o candidato capaz de realizar esse programa é Lula e o partido capaz de formar uma coalizão mais ampla que a esquerda é o PT. Mas é preciso que as esquerdas estejam à altura do desafio. Lula, em sua histórica entrevista após a extinção de suas condenações, provou que sim. Mas vivemos um período de crise de hegemonia e política, efeito da aventura bolsonarista fruto do golpe de 2016, da Lava Jato, da proscrição ilegal de Lula. Os atores e forças sociais e políticas terão que conquistar a maioria dos brasileiros e brasileiras para seus projetos e programas.

É preciso que tenhamos humildade e abertura para o diálogo para superarmos as divergências e promover um reencontro de nossas forças.

Da parte do PT e de Lula, o caminho está traçado para 2022. A caminhada começa imediatamente com ações objetivas para derrotar a política negacionista e criminosa do governo, com a mobilização do país para enfrentar e derrotar a pandemia, salvar vidas e evitar a fome e o desespero. Para, enfim, dar esperança e segurança aos milhões de desamparados e abandonados à sua própria sorte pelo governo Bolsonaro, que deverá responder por seus atos e ser impedido de continuar atentando contra a democracia e a vida.

