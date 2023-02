José Genoino: o PT "é atrevido e sabe navegar contra a maré"

Apoie o 247

247 - Ex-presidente do PT e ex-deputado federal, José Genoino disse que o partido "é atrevido e sabe navegar contra a maré". Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um "símbolo de força para o futuro". "A democracia não é apenas um enfeite, tem que ser substantivada para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro", acrescentou. As declarações, em vídeo, foram publicadas no jornal O Estado de S.Paulo.

Segundo o ex-dirigente, a legenda não pode "não errar no atendimento à população mais pobre, excluída, às mulheres, aos indígenas, à comunidade LGBTQIA+, à nova classe trabalhadora, à luta contra o racismo e à luta pela soberania nacional", disse Genoino, em recado transmitido por meio de vídeo gravado.

