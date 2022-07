Jucá, que expôs ao País o golpe "com o Supremo, com tudo", lidera disputa ao Senado em Roraima

Apoie o 247

247 - O ex-senador Romero Jucá ensaia uma volta ao Senado, liderando a corrida eleitoral por Roraima, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 7, pelo instituto Real Time Big Data. Ele tem 29% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Hiran Gonçalves (PP), que tem 17%, e pelo senador Telmário Mota (PROS), com 15%.

Foi Jucá quem expôs ao Brasil a captura das instituições pelo intuito golpista de derrubar Dilma Rousseff. Em maio de 2016, ele declarou ser preciso colocar Michel Temer no poder através de um golpe, "com o Supremo, com tudo", em uma conversa com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.

Jucá foi governador de Roraima entre 1988 e 1990 e ocupou uma cadeira do Senado representando o estrado de 1995 a 2019. Durante esse período, foi líder de governo dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Também foi ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Michel Temer em 2016 — antes, havia ocupado a cadeira da Previdência Social em 2005, no governo Lula.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuis para mais ou para menos.

A pesquisa também considerou a disputa para o governo estadual. Confira os resultados abaixo:

Teresa Surita (MDB) – 47%

Antônio Denarium (PP) – 36%

Rudson Leite (PV) – 1%

Fabio Gonçalves de Almeida (Psol) – 1%

Juraci Francisco dos Santos (PDT) – 0%

Branco/Nulo – 7%

Não sabe/Não respondeu – 8%

