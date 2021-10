Julgamento contra chapa Bolsonaro-Mourão deve ser analisada até a próxima semana

Agora, a expectativa é que até a próxima semana o presidente do tribunal, o ministro Luís Roberto Barroso, defina quando os processos serão analisados edit

247 - As ações que pedem a cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro (sem partido) e o vice, Hamilton Mourão (PRTB), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) podem ser julgadas nos próximos dias. A informação é do portal CNN Brasil.

Na última sexta-feira (15), o ministro Luis Felipe Salomão apresentou os relatórios das duas ações e os casos podem ser pautados no plenário do TSE.

Agora, a expectativa é que até a próxima semana o presidente do tribunal, o ministro Luís Roberto Barroso, defina quando os processos serão analisados.

Bolsonaro e Mourão são acusados, em ações ajuizadas pela coligação encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais de 2018, de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por terem supostamente sido beneficiados pelo disparo em massa de mensagens.

