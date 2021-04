Julgamento da nulidade da Lava Jato contra Lula deve se estender até semana que vem

247 - Após a análise em plenário nesta quarta-feira (14) da determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso para que o Senado instale a CPI da Covid, a Corte julgará a decisão do ministro Edson Fachin que decretou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula, anulando as condenações do petista.

A previsão é de que o julgamento sobre a CPI se resolva rapidamente. Já o caso Lula, informa Lauro Jardim, no Globo, deve se estender para a semana que vem.

