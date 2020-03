Julgamento de Lula em caso do sítio é cancelado devido ao coronavírus

O cancelamento atende ao pedido apresentando pela defesa de Lula, com objetivo de tentar ter acesso às denúncias que Marcelo Odebrecht apresentou contra a própria empresa e seus atuais dirigentes edit

Revista Forum - O julgamento do ex-presidente Lula sobre o caso do sítio de Atibaia, que estava marcado para a próxima quarta-feira (25), foi cancelado pela Justiça devido à pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Na última quarta-feira (18), a 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), responsável pelo caso do ex-presidente, anunciou que não serão realizadas sessões na próxima semana.

A defesa de Lula já havia pedido adiamento do julgamento dos embargos de declaração, com objetivo de tentar ter acesso às denúncias que Marcelo Odebrecht apresentou contra a própria empresa e seus atuais dirigentes.

Confira a reportagem completa na Forum.