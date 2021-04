Juliano Medeiros convoca oposição a Bolsonaro: 'é hora de retomar com força a bandeira do impeachment'

"Vamos pra cima! Fora Bolsonaro!", afirmou o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, ao destacar que, nesta terça-feira (13), membros de partidos de oposição têm um encontro com líderes da Câmara e do Senado edit

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, mandou um recado para oposicionistas ao governo federal sobre a necessidade de continuar cobrando de parlamentares do Congresso o impeachment de Jair Bolsonaro.

"Hoje ocorre reunião do Fórum dos Partidos de Oposição, com os presidentes e líderes da Câmara e Senado. É hora de retomar com força a bandeira do impeachment. Vamos pra cima! Fora Bolsonaro!", afirmou o pessolista no Twitter.

Nesta terça-feira (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), lê o requerimento da instalação da CPI da Pandemia, que pode atingir em cheio Bolsonaro pelos inúmeros crimes de responsabilidade cometidos por ele.

Outro membro do PSOL, Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), destacou que a CPI pode abrir caminho para um impeachment de Bolsonaro. "O descaminho em que Bolsonaro enfiou o Brasil não tem saída com ele no comando", disse.

Mais de 100 pedidos de impeachment contra ele foram protocolados no Congresso Nacional.

As críticas a Bolsonaro aumentaram ainda mais nas últimas 48 horas após o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) divulgar uma conversa em que Bolsonaro revelou a intenção de mudar os rumos da CPI, no sentido de perseguir governadores, prefeitos e pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

O senador Rodrigo Pacheco descartou a possibilidade de pautar o afastamento de magistrados da Corte.

Hoje ocorre reunião do Fórum dos Partidos de Oposição, com os presidentes e líderes da Câmara e Senado. É hora de retomar com força a bandeira do impeachment. Vamos pra cima! Fora Bolsonaro!@ptbrasil @PDT_Nacional @REDE_18 @PCdoB_Oficial@UPBR2018 @PCBpartidao @PSBNacional40 — Juliano Medeiros (@julianopsol) April 13, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.