Juliano Medeiros lança livro sobre 'nova esquerda' da América Latina

247 - O presidente do Psol, Juliano Medeiros, lançou um livro em que descreve o desenvolvimento da esquerda na América Latina. 'A nova esquerda na América Latina: partidos e movimentos em luta contra o neoliberalismo', da Editora Autonomia Literária, é baseado na tese de doutorado do dirigente em ciência política na Universidade de Brasília (UnB).

O livro propõe analisar as revoluções coloridas da década de 2010, abordando o movimento estudantil chileno, o movimento Yo Soy 132, do México, e o MTST. Analisa ainda como cada um deles se portou diante da crise do sistema político, dialogando com as teorias sobre a crise da democracia liberal.

Na descrição do livro, a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG) diz: "embora as revoltas tenham efeitos tanto para uma nova esquerda quanto para forças de extrema direita, é certo que no campo progressista as lutas feministas, antirracistas, indígenas, por justiça socioambiental e democracia real passam a ter uma centralidade indissociável das demandas consideradas tradicionalmente econômicas. A partir da pesquisa criteriosa de Juliano, podemos encontrar paralelos e diferenças sobre os desafios da ocupação institucional em uma perspectiva radicalmente transformadora, avessa ao reformismo social-democrata que colonizou o nosso continente".

