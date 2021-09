Juliano Medeiros responde a Douglas Belchior, que anunciou desligamento do Psol

O presidente do Psol, Juliano Medeiros, respondeu ao historiador Douglas Belchior e citou a pauta do combate ao racismo como uma das diretrizes da atuação da sigla. O dirigente expôs o seu posicionamento, após o ativista criticar a estrutura interna da legenda edit

247 - O presidente do Psol, Juliano Medeiros, publicou no Twitter uma série de postagens em resposta ao historiador Douglas Belchior, após o líder do Uneafro e da Coalizão Negra por Direitos anunciar a saída da legenda pessolista tendo como um dos argumentos o de que os resultados do 7º Congresso Nacional do partido carrega "elementos de mudanças", mas a "estrutura não muda".

Na rede social, Medeiros afirmou que "o PSOL é autor da ação que obriga partidos a reservarem recursos do fundo eleitoral para candidatas negras/negros". "Também somos o primeiro partido a definir que negras e negros recebam 50% mais que brancos nas mesmas faixas de prioridade. Nossa líder na Câmara é uma mulher negra", disse.

"Todas as nossas instâncias têm, obrigatoriamente, ao menos 30% de negros e negras. Ainda somos atravessados pelo racismo estrutural que marca a formação social brasileira e, obviamente, temos muito o que evoluir. Mas tenho orgulho das decisões que o PSOL até aqui", continuou.

