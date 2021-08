Jungmann: pior cenário de 2022 é Bolsonaro perder, não aceitar resultado e partir para violência

247 - Ex-ministro da Defesa e Segurança Pública Raul Jungmann avalia que o pior cenário para o Brasil em 2022 é Bolsonaro perder a eleição, não aceitar o resultado e partir para a violência. Ele falou sobre a crise em entrevista ao UOL

Segundo Jungmann, é um cenário preocupante porque Bolsonaro pode utilizar o artigo da Constituição sobre a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) para instaurar a violência no país, já que o mandante da nação é o único que pode colocar as Forças Armadas na rua.

"Esse é o pior dos cenários, é remoto, mas para o qual nós não temos saída legal", disse. Apesar do amparo constitucional, Jungmann não acredita que as Forças Armadas cedam, pois “não estão disponíveis para aventura institucional ou golpe", disse.

PUBLICIDADE

Segundo o ex-ministro, Bolsonaro chega até a “fazer bullying" com as instituições na tentativa de pressionar os militares. "Existe uma constante atuação de constrangimento por parte do presidente da República, para forçar as Forças Armadas a endossar os atos e as falas dele", destacou. Mas Jungmann reforça que as Forças Armadas não devem aderir ao projeto, pois não pertencem a nenhum presidente.

Sobre os recentes episódios de coronéis da PM fazendo convocatória para o 7 de setembro, Jungmann também não acredita que a Polícia Militar e a Polícia Federal se movimentam enquanto instituições para apoiar o golpe, mas não descartou que existam grupos bolsonaristas dentro das corporações.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:





PUBLICIDADE