Juristas sobre suspeição de Moro: um processo que precisa descansar

247 - Em artigo publicado nesta quarta-feira no jornal O Estado de S. Paulo, os coordenadores do Grupo Prerrogativas, os juristas Lenio Streck e Fabiano Silva dos Santos e o advogado Marco Aurélio de Carvalho defenderam que “processos arranhados pelo tempo, pelo desgaste de uma prisão ilegal e injusta, pelas vicissitudes do cotidiano do judiciário, lanhados por idiossincrasias de personagens e interesses, efetivamente necessitam parar”. A afirmação foi uma referência ao julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que será retomado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (23).

O coletivo destaca que após longos anos o ex-presidente Lula teve reconhecida em seu favor, que o Plenário da corte mantivesse a decisão da 2ª Turma que declarou Moro suspeito para julgá-lo na chamada Força Tarefa da Lava Jato.

“Mas havia algo ainda mais grave do que a violação do juiz natural: a suspeição do juiz da causa, Sérgio Fernando Moro, que se esforçou ao máximo para que seus feitos fossem “reconhecidos”. Um juiz que, como já dissemos, atirou a flecha e depois pintou o alvo. Uma parcialidade criminosa e constrangedora”.

Os juristas destacam que a conclusão do julgamento nesta quarta-feira não deixará dúvidas “pairando no ar”. “Em boa hora, com a devolução do pedido de vista, a matéria foi pautada para a sessão plenária desta quarta-feira. Este julgamento pode agora finalmente chegar ao fim".

