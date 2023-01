Juscelino Filho defende 'alinhamento inafastável' com governo Lula ao tomar posse nas Comunicações

Apoie o 247

247 - Em sua cerimônia de posse nesta segunda-feira (2), o novo ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil) , defendeu o compromisso de manter um "alinhamento inafastável" com o governo Lula (PT) e afirmou que a pasta terá como uma das prioridades a inclusão digital e a democratização da tecnologia.

"A grande festa da democracia trouxe muito simbolismo e o desejo da maioria do povo. É meu dever assumir o compromisso de alinhamento inafastável com o governo federal. Destaco o objetivo do acesso da população à internet, à inclusão digital, e o uso de modernos meios para a educação e a saúde. Estamos diante da imperdível chance de melhorar as condições de vida do povo brasileiro, com geração de negócios e renda para o nosso povo", declarou o ministro, em aspas recuperadas pelo jornal O Globo.

"Na telefonia, o tema central no Ministério das Comunicações será a incorporação da tecnologia 5G para todo o alcance territorial", acrescentou.

Tendo votado a favor da privatização dos Correios em 2021, Juscelino agora destacou a empresa, que foi retirada por Lula do Plano Nacional de Desestatização, como futura "parceira dos programas sociais e das populações mais distantes com a sua incomparável capilaridade."

Quanto à Telebrás, que promove as políticas públicas de inclusão digital do Estado e atende às demandas de soluções em serviços de conexão para a Administração Pública, o ministro ressaltou que: "a inclusão digital e a democratização da informação e da tecnologia, sobretudo nas escolas, será tópico de máxima prioridade para a Telebrás, que será fundamental para a conexão via satélite".

