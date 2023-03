Justiça de São Paulo arquiva última acusação remanescente do "mensalão" contra Delúbio Soares

Com isso, o ex-tesoureiro do PT teve reconhecida sua inocência diante das acusações falsas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A 2a. Vara Criminal Federal de São Paulo arquivou a última acusação remanescente do "mensalão" contra o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, absolvendo-o e reconhecendo sua inocência diante das acusações de que teria praticado crime de lavagem de dinheiro.

O juiz federal Marcelo Duarte da Silva observa que, embora Delúbio não tenha cometido tais crimes, teria recebido os recursos para "corromper os parlamentares". Portanto, Delúbio teria atuado apenas como "destinatário do crime", apontou o magistrado na decisão de segunda-feira (27).

Fundador do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Delúbio foi tesoureiro da campanha presidencial de 2002, aquela que levou Lula à presidência pela primeira vez. Foi ele quem ajudou a costurar as principais alianças políticas com os partidos que apoiaram Lula no primeiro turno, com aqueles que vieram a apoiá-lo no segundo turno e também durante seu governo.

Delúbio contou em uma entrevista à TV 247 em 5 de setembro de 2020 que considera que o "mensalão" foi o embrião da operação de destruição nacional Lava Jato, inclusive tendo assessoria direta do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que forneceu elementos para os ministros do STF à época Rosa Weber e Joaquim Barbosa para a condenação de lideranças do PT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.