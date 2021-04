Justiça determina penhora de direitos autorais de livro de Eduardo Cunha sobre o golpe de 2016

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora dos direitos autorais do livro "Tchau, Querida: O Diário do Impeachment", de autoria do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. A obra, que relata detalhes sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, será lançada no sábado (17).A decisão pela penhora é da juíza Virginia Lúcia Lima da Silva, da 20ª Vara Cível. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com publicação do tribunal, os valores penhorados servirão para o pagamento de honorários advocatícios relativos a um processo movido por Cunha contra a Infoglobo. A ação versava sobre uma reportagem que citava um projeto de lei que queria instituir o Dia do Orgulho Heterossexual, de autoria do ex-deputado.

