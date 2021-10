Kajuru acusa senador de oferecer R$ 100 mi em emendas por apoio a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) acusou o senador Eduardo Gomes (MDB), líder do governo no Congresso, de oferecer R$ 100 milhões em emendas parlamentares se apoiasse o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As declarações do parlamentar foram dadas à revista Crusoé.

De acordo com o portal UOL, Kajuru declarou que a suposta declaração de Gomes teria ocorrido para o seu assessor de orçamento. Apesar das declarações, o senador do Podemos não apresentou provas das acusações.

"Agora, eu te digo que o meu assessor de orçamento ouviu da boca do senador Eduardo Gomes (líder do governo no Congresso), de quem eu gosto, e que é muito educado, o seguinte: 'O Kajuru podia ter 100 milhões (de reais) em emendas. Fala para o Kajuru mudar, não bater no governo desse jeito'."

O senador do Podemos explicou que ao ser informado da suposta oferta, foi conversar com Gomes e falou: "Vou fingir que você não falou isso porque, se tivesse falado comigo, eu teria gravado e colocado no ar".

