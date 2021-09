Kassab afirma que PSD pode apoiar impeachment se escalada de Bolsonaro pelo golpe continuar

O político considera inadmissível que, no meio de uma pandemia, Bolsonaro gaste seu tempo, o de ministros e assessores, e recursos públicos participando de motociatas e ameaçando a democracia edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que se a escalada do presidente contra a democracia continuar, o partido pode vir a apoiar o pedido de impeachment, informa a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no jornal O Globo.

Kassab considera inadmissível que, no meio de uma pandemia, o presidente gaste seu tempo, o de ministros e assessores, e recursos públicos participando de motociatas e ameaçando a democracia, mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição Federal.

Segundo a jornalista, ele acredita que Bolsonaro não estará no segundo turno, pois está cada vez mais isolado, perdendo popularidade e ficando menos competitivo, o que explicaria a sua radicalização nos últimos tempos.

PUBLICIDADE

Kassab ainda defende o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência de 2022.

PUBLICIDADE