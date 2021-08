Kassab diz que Bolsonaro não está preparado para disputar eleição

Presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que “se bobear” Bolsonaro nem disputa as eleições de 2022 se continuar envolvido em polêmicas edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab disse em um almoço com deputados que a postura de Bolsonaro, de se envolver em "polêmicas", pode ser a sua derrota nas eleições de 2022.

Kassab acredita que a falta de articulação política nos estados pode, inclusive, tirá-lo da disputa. “Se bobear, nem disputa [a reeleição]. Não está montando nenhum palanque regional, não está se preparando. Só sabe fazer polêmica”, disse.

Segundo reportagem do Poder 360º, Kassab disse que o comportamento de Bolsonaro já uma característica conhecida, e que isso pode afastar ainda a formação de alianças partidárias e a viabilidade de uma terceira via.

Kassab acenou, ainda, para um possível nome para representar a terceira via.

“Esse acirramento de ânimos que o Brasil não quer mais se encaixa no perfil do Rodrigo Pacheco [presidente do Senado], que é alguém que tem chance de chegar a 25% dos votos”, diz.

Governistas, inclusive, já questionam se Bolsonaro tem capacidade para enfrentar Lula em 2022 .



