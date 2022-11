Kassab promove jantar do PSD e avisa que a bancada do partido apoiará Lula no Congresso

Apoie o 247

Agenda do Poder - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, organizou um jantar em Brasília, nesta terça-feira, que reuniu correligionários e o presidente da Câmara e candidato à reeleição, Arthur LIra (PP). A legenda terá a sexta maior bancada da Casa em 2023, com 42 deputados. Ao fim do encontro, o cacique partidário deixou claro que a legenda está a um passo de integrar a base de apoio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e declarou apoio a Lira na disputa pelo comando da Câmara.

"Existe, sim, um encaminhamento para integrar a base de Lula. E isso vai se consolidar ao longo do tempo, nos próximos passos. Nós estaremos representados por essa aliança pela governabilidade", disse Kassab.

Já Lira aproveitou a presença de vários eleitores em potencial, visto que grande parte dos 60 convidados era de parlamentares do PSD, para dar boas-vindas aos recém-eleitos e dizer que vai tratar com respeito o governo de Lula. A noticia é do Globo online.

