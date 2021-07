Kassab vê Bolsonaro fora do segundo turno em 2022 e quer lançar Pacheco como candidato ao Planalto

247 - O ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrático (PSD), já prevê que Jair Bolsonaro não chegará ao segundo turno da eleição em 2022, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Com este fator em mente, Kassab quer lançar o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), atualmente no DEM, como candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD. A ideia é divulgar Pacheco como o político que pacificará o país.

A um interlocutor na última semana, Kassab avaliou que Bolsonaro "não tem equipe e nem projeto" para chegar ao segundo turno: "será levado pela crise".

