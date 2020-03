Kennedy: Bolsonaro deveria responder a impeachment por mentir sobre fraude eleitoral

247 - Em artigo publicado no portal IG, o jornalista Kenedy Alecncar afirma que "Bolsonaro mente e comete mais um crime de responsabilidade. Já passou da hora de responder a um processo de impeachment no Congresso. Autoritário e despreparado, ele é uma ameaça à democracia no Brasil. Bolsonaro aprofundará as crises econômica e do coronavírus".

"O Congresso Nacional e a Justiça Eleitoral precisam reagir a essa acusação mentirosa do presidente da República. Até a manhã de hoje, a reação foi insignificante. O ministro da Justiça, Sergio Moro, anda caladinho. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também não faz nada", alerta ele.

"Se não der início a um processo de impeachment, haverá omissão do Congresso Nacional, porque Bolsonaro já deu muito mais motivos do que os apresentados contra Dilma Rousseff no impedimento tabajara de 2016", acrescenta".

"Fraude eleitoral em 2018 foi o uso intensivo do WhatsApp para disparar fake news. Bolsonaro, Moro, Guedes e cia. tem um projeto de distopia para o Brasil".