Kennedy: Lula cogita lançar Haddad ao governo de SP

247 - O ex-presidente Lula cogita lançar Fernando Haddad ao governo de São Paulo, informa o jornalista Kennedy Alencar, no UOL. Segundo Kennedy, o petista estaria vislumbrando também apoiar as candidaturas de Alexandre Kalil em Minas Gerais e de Marcelo Freixo no Rio de Janeiro.

O ex-ministro da Educação é visto por lideranças petistas como um "nome forte" também para a Casa Civil ou a Fazenda em um governo Lula.

A aliança com Kalil poderia levar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a adotar uma "posição neutra" na disputa presidencial, minando um acordo com Ciro Gomes, do PDT, e afastando a legenda do bolsonarismo.

Segundo o jornalista, Freixo deseja reunir no mesmo palanque Lula, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara. A avaliação é de que uma possível troca do PSOL para o PSB daria mais peso a essa aliança.

