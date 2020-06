Kim, Joice, Freixo, Molon e Tabata criam grupo de oposição a Bolsonaro no WhatsApp

De acordo com membros do grupo, ação foi reflexo da necessidade de se contrapor à ameaça de que seja instalada novamente uma ditadura no país edit

247 - Em meio à escalada da retórica autoritária por parte do Palácio do Planalto, o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos líderes do MBL, criou um grupo de WhatsApp com colegas congressistas denominado "Democráticos". A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Ele conta hoje com algumas dezenas de deputados, entre eles Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo no Congresso, Marcelo Freixo (RJ), um dos principais nomes do esquerdista PSOL, Alessandro Molon (PSB-RJ), ex-líder da oposição e Tabata Amaral (PDT-SP).

De acordo com congressistas ouvidos pela reportagem, o grupo foi criado pela necessidade de se contrapor à ameaça de que seja instalada novamente uma ditadura no país.



