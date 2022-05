Kotscho: novo governo Lula seria volta à normalidade democrática

Apoie o 247

ICL

247 - “Depois de uma semana em que só se falou em golpe (ver coluna do ombudsman na Folha de hoje), fez bem à alma e me renovou as esperanças assistir à festa de lançamento da chapa Lula-Alckmin, no centro de convenções do Expo Center, neste sábado”, escreve o jornalista Ricardo Kotscho em sua nova coluna do Uol.

Segundo o jornalista, Lula respondeu à pergunta sobre o que se pode esperar de um terceiro governo seu. "Nunca foi tão fácil escolher. Para sair da crise, crescer e se desenvolver, o Brasil precisa voltar a ser um país normal. A normalidade democrática está consagrada na Constituição", declarou o ex-presidente.

Kotscho adiciona que “um ‘país normal’ é tudo o que queremos de volta para poder acordar de manhã sem medo de olhar as notícias no celular, ir para a escola ou o trabalho, saber que voltaremos vivos, poder planejar a vida e comprar comida sem ter que entrar no cheque especial”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele destaca que a tarefa de Lula será mais difícil do que nos outros governos, pois “vai encontrar uma terra arrasada, a economia em frangalhos e um povo deprimido por três anos e meio de desmandos, destruição, ameaças, violência e mortes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora faltam apenas quatro meses e três semanas para esta agonia acabar e podermos virar as páginas mais tristes da nossa história. Não deixem a esperança morrer. É importante que a nossa emoção sobreviva. O velho Lula está fazendo a parte dele para voltarmos a viver num ‘país normal’, tudo o que eu espero nestes anos que me restam. Vida que segue”, concluiu o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE