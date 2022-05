Lançado na campanha de Lula, vídeo emocionante critica teoria da “escolha difícil” e viraliza nas redes

Chamado “dois lados”, vídeo desmascara a expressão da direita em 2018 e questiona: “que Brasil você quer? O do ódio ou o do amor?” edit

247 - O vídeo “dois lados”, exibido no ato de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, viralizou nas redes sociais neste sábado (7) com a mensagem crítica de que a disputa de 2022 seria uma “escolha difícil”.

A expressão, que ficou famosa por conta do título de um editorial do jornal O Estado de S.Paulo em 2018, quando os candidatos eram Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, é lembrada até hoje, três anos e meio depois do desmonte e do retrocesso praticado pelo governo de extrema direita no País.

“Existe aquele que abandona, e o que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão”, diz trecho do texto do vídeo. “Aquele que tira e o que reparte”, continua. “Que Brasil você quer? O do ódio ou o do amor?”, pergunta, por fim.

