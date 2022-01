Lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes será feita de forma virtual

“Não dá para juntar gente agora. Está todo mundo com esse negócio. Quem não conhece alguém com Covid não tem amigo", disse o presidente do PDT, Carlos Lupi edit

247 - O aumento dos casos de Covid-19 relacionados ao avanço da variante ômicron no país levou o PDT a mudar o formato do lançamento da pré-candidatura presidencial de Ciro Gomes, marcada para esta sexta-feira (21). De acordo com o presidente nacional da legenda, Carlos Lupi, o evento será feito de forma virtual. “

Não dá para juntar gente agora. Está todo mundo com esse negócio [com Covid]. Quem não conhece alguém com Covid não tem amigo”, disse Lupi ao site O Antagonista.

Ainda segundo o dirigente, cerca de 20 pessoas deverão ficar na sede do partido, em Brasília, mas a maior parte dos dirigentes e da militância irá participar do evento de maneira virtual. Ainda de acordo com Lupi, Ciro irá apresentar seu “projeto de nação”, e abordar temas como “construir uma nação mais livre” e a “democratização do sistema financeiro”.

