Lauro Jardim: Investigação tem imagem de Márcio França em voo com condenado a 104 anos de prisão

Apoie o 247

ICL

247 - Consta no material da investigação da Polícia Civil de São Paulo que resultou na operação de busca e apreensão de documentos de Márcio França uma foto do ex-governador descendo de um jatinho com o médico Cleudson Montali, segundo informações da coluna do jornalista Lauro Jardim.

Cleudson foi condenado a 104 anos de prisão por chefiar quatro OSSs (Organizações Sociais de Saúde) investigadas por desvio de recursos públicos. O médico está sendo investigado em um esquema de corrupção que envolve contratos com prefeituras paulistas. É acusado de desviar R$ 500 milhões.

Na imagem, França e Cleudson desembarcaram de um jatinho em Penápolis, no dia 30 de junho de 2018, 90 dias após o hoje pré-candidato do PSB ter assumido a cadeira de governador de São Paulo. Segundo a investigação, França teria recebido recursos de Montali quando concorreu como candidato ao governo do naquele ano e à Prefeitura de São Paulo em 2020.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE