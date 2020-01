Lei do juiz das garantias põe em xeque poder de Bretas na Lava Jato

Com pacote anticrime, o juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela operação no Rio de Janeiro, tende a ser retirado de partes da operação, mas efeito ainda é incerto edit

247 - O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela operação no Rio de Janeiro, que atua nela desde que desdobramentos da investigação com origem no Paraná foram enviados para o estado, tem um futuro incerto.

Isso porque, com a criação da figura do juiz das garantias, seus poderes poderão ser reduzidos, como indica reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Com a figura dos juízes das garantias, prevista no pacote anticrime sancionado por Bolsonaro, será estabelecida uma separação: o magistrado que atua nas fases anteriores aos processos, como o que determina diligências e quebras de sigilo, não poderá ser o mesmo que conduz as ações abertas.