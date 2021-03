Leia na íntegra o voto de Lewandowski que declara a suspeição de Moro no julgamento de Lula

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski votou nesta terça-feira (9), em julgamento na Segunda Turma da Corte, pela parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processo conduzidos por ele na Lava Jato contra o ex-presidente Lula.

Ao lado do ministro Gilmar Mendes, Lewandowski destacou que Lula "foi submetido a um verdadeiro simulacro de ação penal" e relatou: “toda vez que vou para o exterior, trago de volta perplexidade da comunidade jurídica internacional sobre esse processo do ex-presidente Lula”.

A sessão foi encerrada no final da tarde desta terça-feira com um pedido de vista do ministro Nunes Marques e com o placar em 2 a 2. A ministra Cármen Lúcia, no entanto, afirmou que apresentará um "novo voto".

Leia na íntegra o voto do ministro Ricardo Lewandowski:

