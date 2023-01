Leite assume comando do PSDB após Bruno Araújo antecipar saída

Apoie o 247

247 - O ex-deputado pernambucano Bruno Araújo resolveu antecipar sua saída da presidência nacional do PSDB, dando lugar ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu a vice-presidência do partido nesta sexta-feira (27).

Essa é uma primeira etapa da transição do comando do partido. A previsão é que Leite se torne presidente interino dos tucanos no próximo dia 2.

Em carta aberta publicada no site do PSDB, Araújo afirma que se despede da legenda com orgulho. “Orgulho porque tenho a consciência da nossa importância para a história e o desenvolvimento do Brasil. Orgulho porque sei que passarão décadas e décadas, e nossa marca, nossas conquistas e valores ficarão”, afirmou.

Ainda na carta aberta, Araújo elogia Leite. Segundo ele, o novo dirigente da sigla é brilhante. “Meu orgulho é ainda maior quando sabemos que a liderança do partido será entregue a novas e promissoras lideranças, que estão representadas na figura do jovem e brilhante governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Boa sorte, Eduardo! Que Deus o ilumine”, afirmou.

