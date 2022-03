Leite diz a Doria que vai respeitar resultado das prévias do PSDB

Em ligação a Doria antes do anúncio de sua renúncia ao governo do RS, Leite disse que vai respeitar a decisão dos tucanos edit

Apoie o 247

ICL

247 - João Doria recebeu na manhã desta segunda-feira, 28, uma ligação de Eduardo Leite, Na conversa, o último disse que vai respeitar a decisão das prévias do PSDB. A informação é do Estadão.

Doria disse ter ficado satisfeito com a ligação do colega, e reforçou que vê o resultado das prévias tucanas como algo irrevogável.

>>> Após renúncia de Eduardo Leite, FHC diz que prévias do PSDB devem ser respeitadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leite anunciou nesta segunda a renúncia ao governo do RS e que ficará no PSDB, esquentando a discussão sobre a candidatura presidencial do partido. Ele foi derrotado nas prévias tucanas pelo governador de SP.

“Eu fico no PSDB. Temos o propósito de pensar alternativas no Brasil e vamos saber construí-las”, disse Leite no anúncio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE