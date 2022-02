Leite impõe condição para aceitar convite de Kassab e se filiar ao PSD

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite não quer que a decisão de trocar o PSDB pelo PSD seja vista como um ato individual edit

Metrópoles - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou em conversas com Gilberto Kassab que a decisão de trocar o PSDB pelo PSD não poderá ser vista como um ato individual. Leite disse que avaliará a filiação caso surja um clamor público dos políticos que o apoiaram nas prévias do PSDB, de lideranças de outros partidos e de pessoas de fora da política, como empresários e integrantes da sociedade civil.

Kassab ofereceu a filiação ao PSD para Leite substituir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na eleição para a Presidência da República. Pacheco não tem mostrado interesse em levar a candidatura ao Planalto adiante.

