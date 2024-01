Lewandowski aponta o combate ao crime organizado como prioridade com a escolha de Sarrubbo para Segurança Pública

O histórico do procurador-geral de Justiça de São Paulo reforça a visão pragmática que Lewandowski busca para liderar as políticas de segurança edit

247 – Ao oficializar Mário Luiz Sarrubbo como o futuro titular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski reforça seu compromisso com uma abordagem incisiva no combate ao crime organizado. Mesmo conhecido por sua atuação garantista no Supremo Tribunal Federal (STF), Lewandowski busca, com essa escolha, sinalizar que a segurança pública será uma prioridade em sua gestão, segundo aponta análise da jornalista Isadora Peron , do Valor.

O anúncio, feito nesta quarta-feira (17), destaca a relação de amizade duradoura entre Lewandowski e Sarrubbo, além de evidenciar a intenção do futuro ministro em manter seus princípios, porém, adotando uma abordagem mais firme no enfrentamento aos criminosos. O histórico do procurador-geral de Justiça de São Paulo, membro do Ministério Público desde 1989, reforça a visão pragmática que Lewandowski busca para liderar as políticas de segurança.

A preferência por Sarrubbo, em detrimento de Benedito Mariano, indicado pelo PT, revela a escolha de Lewandowski por uma abordagem mais prática em relação à segurança pública. O futuro ministro já definiu outros integrantes de sua equipe na Senasp, incluindo Ana Maria Neves como chefe de gabinete e Manoel Carlos Almeida Neto na secretaria-executiva, ambos ex-assessores do ministro no STF.

O cenário político sugere que, mesmo mantendo suas convicções garantistas, Lewandowski está disposto a imprimir uma postura rigorosa no enfrentamento à criminalidade, contando com uma equipe alinhada a esses objetivos. A oficialização da nomeação está agendada para sexta-feira (19) no "Diário Oficial da União", e a posse está marcada para 1º de fevereiro, prometendo marcar uma nova fase nas políticas de segurança pública do governo.

