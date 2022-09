Lewandowski nega suspeição de Moraes pedida por Bolsonaro

Segundo o ministro do TSE, iniciativa de Bolsonaro teve o objetivo apenas de criar um "fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral" edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou nesta sexta-feira (30) pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes feito por Jair Bolsonaro. Em sua decisão, o ministro Lewandowski considerou que iniciativa de Bolsonaro teve o objetivo apenas de criar um "fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral".

"Vê-se, assim, que o excipiente vem agora nesta exceção veicular alegações completamente destituídas de fundamentação jurídica e, ademais, desprovidas de qualquer demonstração que indique descumprimento do dever de imparcialidade do indigitado magistrado", afirmou o ministro do TSE.

Em transmissão nessa quinta-feira (29), Bolsonaro chamou Moraes de "patife", "cara de pau" e "moleque".

Na terça-feira (27), o TSE decidiu que Bolsonaro não poderia gravar e transmitir lives de cunho eleitoral nos espaços destinados ao cargo de presidente, como o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. Durante a sessão, Moraes passou o dedo no pescoço, aparentemente em um gesto de degola, e foi criticado por aliados de Bolsonaro. O momento foi captado pela TV Justiça.

