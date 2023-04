Lewandowski retorna à advocacia e recebe carteira da OAB das mãos do presidente Beto Simonetti

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, retornou nesta quarta-feira (12) à advocacia e recebeu a carteira profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, entregou o documento suplementar da seccional do Distrito Federal; a inscrição foi reativada por São Paulo.

>>> Lewandowski se aposenta do STF nesta terça: 'espero ter deixado visão mais garantista'

Lewandowski, que ingressou na magistratura em 1990, afirmou que retorna à advocacia "sempre pronto a defender valores e princípios, especialmente o valor maior da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, justamente aquilo que os advogados defendem com muito denodo, os direitos fundamentais". Ele também destacou que traz essa herança da advocacia e que buscou preservá-la como magistrado. Agora, ele volta para defender esses mesmos princípios e valores.

O presidente da OAB Nacional afirmou que a entidade sempre foi e será a casa de Lewandowski e deu as boas-vindas ao "advogado Ricardo Lewandowski". Por sua vez, Lewandowski confirmou o sentimento e afirmou que se sente como se estivesse retornando à sua casa.

O ex-ministro do STF também recebeu as boas-vindas formais do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, que destacou momentos importantes da trajetória de Lewandowski como ministro da Corte Suprema. Ele afirmou que a advocacia é devedora da jurisdição do ministro e que são inúmeros os feitos protagonizados por ele, como as audiências de custódia, que são uma conquista civilizatória.

>>> Lula deve enviar ao Senado na próxima semana nome do substituto de Lewandowski no STF

Lewandowski esteve no Supremo por 17 anos e, antes disso, teve atuação associativa e foi conselheiro seccional da OAB-SP entre 1989 e 1990. Ele ingressou na magistratura pelo quinto constitucional no Tribunal de Alçada Criminal, que funcionava como órgão de segunda instância na Justiça estadual, em paralelo aos tribunais de Justiça, e não existe mais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.