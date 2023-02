Líder do PL defende que Moraes "investigue profundamente" suposta tentativa de golpe denunciada por Marcos do Val

Apoie o 247

247 - O líder do do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ), pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes "investigue profundamente” a suposta tentativa de golpe articulada pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e Jair Bolsonaro (PL), conforme denúncia feita esta semana pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

"Esse tipo de gente que anda fazendo isso... O ministro Alexandre de Moraes tem toda razão para investigar profundamente isso", disse Côrtes à coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Na quinta-feira (2), Do Val afirmou ter participado de uma reunião na qual Bolsonaro e Silveira tentaram convencê-lo a gravar o ministro do STF com o objetivo de obter algo comprometedor visando justificar a sua prisão e a anulação das eleições.

Para Côrtes, Do Val tem que explicar as várias versões diferentes que deu sobre o caso nas últimas 48 horas. “Tem que ser responsável com o que se diz. "O senador não pode falar um negócio e depois [mudar]. Senão é brincadeira. E aí, vai fazer nada não? Não vai acontecer nada não?", questionou.

