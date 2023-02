Líder do União Brasil se junta ao PP para pressionar Lula por mais cargos no governo

Apoie o 247

247 - O líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), se juntou ao presidente da Câmara, Arthur LIra (PP-AL), para pressionar o Palácio do Planalto visando ampliar os espaços e conseguir mais cargos no governo. O União Brasil tem a terceira maior bancada na Câmara e no Senado - 59 deputados federais e dez senadores - e atualmente comanda os ministérios Ministério do Turismo, com Daniela do Waguinho; das Comunicações, com Juscelino Filho, e Integração Nacional, com Waldez Góes.

Segundo o jornal O Globo, a parceria entre Elmar e Lira foi costurada após o líder do União Brasil não conseguir ser emplacado para comandar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. “A operação deu certo. Na tentativa de construir uma base sólida no Congresso, o governo decidiu, na semana passada, manter o comando da cobiçada Codevasf nas mãos do Centrão”.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que possui um orçamento de cerca de R$ 2 bilhões, foi entregue ao Centrão por Jair Bolsonaro (PL) e foi utilizada como o principal escoadouro de recursos do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo do ex-mandatário para cooptar apoio político no Congresso Nacional.

A reportagem ressalta que “o parlamentar do União Brasil indicou Marcelo Moreira para presidente ainda em 2019, um dos diretores, Davidson Tolentino, é apadrinhado do PP de Lira. Em Alagoas, o superintendente é João José Pereira Filho, primo do presidente da Câmara”.

>>> Atual gestão da Codevasf tem histórico de superfaturamento e de 'asfalto farofa'

Além da Codevasf, Elmar também tenta emplacar o comando da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O senador Humberto Costa (PT-PE), porém, quer indicar seu ex-assessor Diego Pessoa, e o Solidariedade, Marília Arraes, derrotada para o governo de Pernambuco.

A pressão por mais espaços e cargos deve crescer após a oficialização da federação entre União Brasil e PP, o que deve acontecer em maio. Nesta direção, o presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE), mandou um recado ao Palácio do Planalto.

“O PT é feito por pessoas inteligentes, que sabem que para fazer política é necessário ter espaços. Quanto mais espaços tivermos no governo, mais apoios poderemos garantir”, disse Bivar.

