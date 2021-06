Lideranças do PSOL se incomodam com articulação do PT por desistência de Boulos: ‘quer indicar até síndico’

Uma liderança nacional do PSOL afirma que se o PT não fizer um gesto político, vai ficar claro que não aprendeu a compartilhar. Ala do partido está incomodada com a tentativa do PT de fazer com que Guilherme Boulos abandone sua pré-candidatura ao governo do Estado edit

247 - Lideranças do PSOL estão incomodadas com a tentativa do PT de levar Guilherme Boulos a desistir de sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo para lançar Fernando Haddad. Em vez disso, essa ala do partido do líder do MTST propõe uma chapa em que o ex-prefeito de capital paulista se lance ao Senado, com Boulos ao governo.

“Boulos é um dos maiores defensores de apoiar uma candidatura de Lula no PSOL já no primeiro turno. E, com isso, compra brigas internas porque sempre tivemos candidato. Mas se o PT não quiser dar nenhuma reciprocidade ao projeto político do PSOL, o apoio do partido vai ficar difícil”, afirma uma das lideranças, segundo o jornalista Leonardo Sakamoto .

Uma liderança nacional do PSOL afirma que se o PT não fizer um gesto político, vai ficar claro que não aprendeu a compartilhar, informa o colunista do UOL. “Se a linha hegemonista prevalecer, querendo preencher cargo para presidente, para governo, para síndico de prédio, aí não tem diálogo”, afirma.

Segundo informou a jornalista Mônica Bergamo nesta terça, o PT estaria tentando articular um acordo com o PSOL para que, em troca da desistência de Boulos ao governo do Estado, o líder do MTST receberia o apoio dos petistas em uma candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024.

