Líderes do centrão querem chapa de Janaina Paschoal com Tarcísio de Freitas em SP

247 - Líderes do centrão próximos de Jair Bolsonaro (PL) passaram a defender a presença da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) na chapa bolsonarista que será encabeçada pelo ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) em São Paulo, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Nos últimos dias, o titular da Infraestrutura do governo Bolsonaro disse a pessoas próximas que a vê como potencial candidata ao Senado. O ministro disse à própria Janaina no ano passado que seria uma possibilidade tê-la como candidata a vice ou a senadora na chapa.

Dirigentes do centrão também defendem Janaina na composição com Tarcísio em São Paulo. A avaliação é que, por ser mulher e ter tido 2 milhões de votos em 2018, agregaria mais ao ministro eleitoralmente.

A aproximação entre os dois começou no final do segundo semestre do ano passado. À Folha de S. Paulo, Janaina disse que seu voto era dele: "A palavra que eu uso para você é esta: encantada. Fiquei encantada, entendeu? Vou trabalhar para este homem ser o nosso governador". Janaina também confirmou que a hipótese de vice foi falada, mas acha que pode "fazer mais" como senadora.

