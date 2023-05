Líderes pedem mudança na Casa Civil por demora em nomeações

Líderes de partidos aliados ao Planalto querem que as nomeações para cargos no governo fiquem sob os cuidados da Secretaria de Relações Institucionais edit

247 - Nos próximos dias, líderes de partidos da base aliados pretendem sugerir ao presidente Lula uma mudança no rito de nomeações para cargos no governo federal, informa o jornalista Igor Gadelha, colunista do Metrópoles. A ideia é retirar a palavra final das nomeações da Casa Civil e transferir a responsabilidade para a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo.

Atualmente, a Casa Civil e a Secretaria de Relações Institucionais trabalham juntas na checagem dos nomes indicados para cargos no poder Executivo, mas a Casa Civil é responsável pelo ato final das nomeações.

Ainda de acordo com a reportagem, parlamentares e integrantes da própria Secretaria de Relações Institucionais do governo têm reclamado que a Casa Civil tem demorado muito a chancelar os apadrinhados da base aliada.

