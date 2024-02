Lindbergh denuncia ato convocado por Bolsonaro na Paulista: "uma continuação do 8 de janeiro"

Apoie o 247

247 - O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), emitiu duras críticas ao ato convocado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista neste sábado (25). Nas redes sociais, Farias caracterizou o evento como uma continuação dos movimentos golpistas do 8 de janeiro, que visavam atacar as instituições democráticas do país.

"O 25 de fevereiro é uma continuação do 8 de janeiro. O objetivo é o mesmo: - atacar o STF - atacar as instituições democráticas - exaltar o 'Mito' - criticar a justiça e exigir anistia para os golpistas", escreveu Farias em sua conta no X, antigo Twitter.

O parlamentar não poupou críticas àqueles que devem participar do evento, acusando-os de agir sob a fachada de patriotismo enquanto, na verdade, estariam promovendo um "novo golpe" com o apoio de políticos e empresários de extrema direita. Farias também apontou o uso de dinheiro público, proveniente do fundo partidário, para financiar o que ele classificou como um "atentado contra a democracia".

“Eles ainda se apresentam cinicamente como patriotas. Na realidade, investem em um NOVO GOLPE, com o apoio de políticos e empresários de extrema direita. E usam dinheiro público, do fundo partidário, para promover mais esse atentado contra a democracia. É assim que a serpente do FASCISMO cresce. Fingindo que não é serpente”, acrescentou.

