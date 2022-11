Lindbergh Farias: grande desafio de Lula é tirar Brasil do neoliberalismo

Apoie o 247

ICL

Opera Mundi - Para o deputado federal eleito Lindbergh Farias, do PT fluminense, o grande desafio do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva é tirar o Brasil do neoliberalismo, e a primeira grande batalha nesse sentido será a indicação do ministro da Economia.

"Lula teve sabedoria e resistiu às pressões para anunciar um nome qualquer durante a campanha. Esse é o primeiro problema que vamos ter na aliança ampla. Não podemos abrir mão de uma agenda transformadora, que mude a vida do povo, gere empregos, combata a fome. Foi para isso que Lula foi eleito. Precisamos aumentar nossa força na sociedade, e para isso temos que ter o ministro da Economia”, afirmou em entrevista ao programa 20 MINUTOS desta quinta-feira (03/11), com Breno Altman.

Farias prevê que o novo governo ficará sob cerco permanente, não só por parte do bolsonarismo, mas também de setores neoliberais, inclusive os que se aliaram ao PT na frente ampla.

“Onde estava o neoliberalismo quando jogaram dinheiro pela janela nesse processo eleitoral? Fico impressionado como a elite brasileira é tolerante quando Jair Bolsonaro faz isso. Esses caras daqui a pouco vão começar o discurso da austeridade econômica para tentar nos aprisionar, inclusive aliados recentes nossos. Se cedemos nisso, nosso governo será um fracasso, porque a a política neoliberal de austeridade não vai resolver os problemas da vida do povo ”, afirma.

De acordo com o deputado eleito, Lula terá habilidade para construir maioria no Congresso Nacional, mas essa não será a disputa mais importante a enfrentar, e sim a luta por manter o apoio da sociedade. A popularidade do presidente eleito dependerá do cumprimento de compromissos de campanha para atender as necessidades urgentes da população, ou seja, de investimento econômico.

Sem maioria parlamentar e sob cerco neoliberal, o próximo governo terá de se alicerçar na mobilização popular permanente, algo que o bolsonarismo já construiu.

Farias defende que o PT e a esquerda mobilizem a sociedade não para desobstruir estradas ocupadas pela extrema direita fanatizada sob financiamento empresarial, mas a partir de bandeiras propositivas. “Tem uma energia muito grande do nosso lado também. Não é só o bolsonarismo que mobiliza gente, você viu a comemoração na avenida Paulista. Não podemos deixar esse povo desmobilizado. Temos que ocupar as ruas festejando a vitória de Lula e da democracia antes de assumir o governo”, propõe, citando o “carnalula" marcado para este domingo (06/11) em Copacabana, no Rio.

O agora deputado federal promete se empenhar pessoalmente nessa tarefa, rodando o país e atuando na organização de movimentos populares. Essa, em sua avaliação, deve ser a prioridade do Partido dos Trabalhadores no próximo período.

Farias encara a eleição de Lula como uma vitória dentro do processo golpista iniciado em 2016 e ainda não debelado. Ele expressa confiança em que o novo presidente saberá atravessar a montanha de obstáculos à frente e não cometerá os mesmos erros que marcaram seus governos anteriores. O governo não deve se iniciar, por exemplo, com medidas para acalmar o mercado, como em 2003: “estou muito otimista. Lula aprendeu muito, não está iludido com as elites brasileiras”.

Assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.