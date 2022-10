Lira afasta golpismo de Bolsonaro e crava: 'Resultado das eleições será respeitado. Não tenho dúvidas'

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Arthur Lira (PP-AL) ignorou a narrativa golpista de Jair Bolsonaro (PL) e cravou que o resultado das eleições gerais de 2022 será respeitado, informa o portal Metrópoles .

“O resultado das eleições, feito em urna eletrônica, será respeitado. Não tenho dúvidas disso”, afirmou Lira.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (19), durante reunião com a bancada do União Brasil, partido com o qual o PP de Lira articula uma fusão.

O deputado, que também ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, é um dos mais importantes aliados de Bolsonaro e um dos parlamentares mais influentes nos bastidores da política brasileira.

Em agosto, Lira já havia projetado uma futura relação com o ex-presidente Lula , caso o petista confirme o favoritismo das pesquisas e venha a ser eleito: “O presidente Lula tem vasta experiência política. Sabe todos os acertos que já fez, todos os erros que o partido dele já cometeu. Sabe que ele já enfrentou a Câmara e ganhou, sabe que já enfrentou e perdeu.”

