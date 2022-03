Lira busca candidato em Alagoas para enfrentar família Calheiros

Após acenar com apoio a aliado do senador, presidente da Câmara mobiliza oposição edit

247 - O deputado Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, está avaliando três opções para montar uma candidatura de oposição ao grupo do senador Renan Calheiros (MDB), na eleição estadual de Alagoas, para contrapor à candidatura do ex-presidente Lula (PT), que tem o apoio da família do emedebista no estado, informa o jornal O Globo.

A estratégia de Lira em Alagoas é apoiar ao governo uma possível candidatura do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PSB). No entanto, JHC, que também rivaliza com os Calheiros, hesita em renunciar ao cargo em abril, prazo exigido pela legislação para concorrer.

De acordo com a reportagem, JHC pretende ir até o fim do mandato na perspectiva de um acordo bilionário com a Braskem como indenização pelo afundamento do solo em bairros de Maceió, pelo desmoronamento de minas de sal. O acordo multiplicaria a capacidade de investimento, com ganhos políticos mais duradouros.

Como alternativas, Lira pode apoiar o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), aliado de JHC e pré-candidato ao governo, ou o ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira (PSD), aliado de longa data da família do presidente da Câmara.

