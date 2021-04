Lira ataca CPI do Genocídio: "nuvem de fumaça para palanque eleitoral"

O presidente da Câmara defende que "quem tiver cometido erros vai pagar no seu devido momento" edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou em entrevista à CNN Brasil a CPI do Genocídio no Senado, que já tem em mãos provas contra o governo Bolsonaro. Para ele, as investigações são "nuvem de fumaça para fazer palanque eleitoral".

"Os culpados já estão postos", disse Lira. "Quem tiver cometido erros vai pagar no seu devido momento", completou.

A oposição busca assinaturas para instalar uma CPI da Covid também na Câmara, mas esbarra na resistência do Centrão de Lira.

