Lira oficializa grupo de trabalho para discutir reforma tributária

Deputados do PT e do PP serão, respectivamente, coordenador e relator da matéria edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), oficializou, nesta quarta-feira (15) a criação de um grupo de trabalho destinado a discutir a reforma tributária. O ato da Mesa Diretora também confirma o nome do petista Reginaldo Lopes (MG) na coordenação do colegiado, informa o Metrópoles.

Lopes e um grupo de 11 deputados terão até 90 dias para conclusão dos trabalhos. O prazo poderá ser prorrogado por mais três meses, caso os deputados julguem necessário.

Além do coordenador, integram o grupo de trabalho os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que será o relator da reforma tributária; Saullo Vianna (União-AM); Mauro Benevides (PDT-CE); Glaustin da Fokus (PSC-GO); Newton Cardoso (MDB-MG); Ivan Valente (PSol-SP); Jonas Donizette (PSB-SP); Sidney Leite (PSD-AM); Luiz Phillippe de Orleans e Bragança (PL-SP); Vítor Lippi (PSDB-SP); e Adail Filho (Republicanos-AM).

A reforma tributária é considerada prioritária pelo presidente da Casa Legislativa e pela base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.