Lira volta a negar impeachment de Bolsonaro, após novo crime, que foi a ameaça de cancelar eleições

"Deixemos que o eleitor tenha emprego e vacina, que deixe o seu veredito em outubro de 2022 quando encontrará com a urna; essa sim, a grande e única juíza de qualquer disputa política", diz o presidente da Câmara, Arthur Lira, em nota oficial edit

247 - Após Jair Bolsonaro cometer um novo crime de responsabilidade ao ameaçar impedir as eleições presidenciais de 2022, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), preparou uma nota oficial em que descarta a possibilidade de abrir um processo de impeachment contra o ex-capitão.

““Deixemos que o eleitor tenha emprego e vacina, que deixe o seu veredito em outubro de 2022 quando encontrará com a urna; essa sim, a grande e única juíza de qualquer disputa política”, diz Lira na nota, de acordo com reportagem da CNN Brasil.

“Nossas instituições são fortalezas que não se abalarão com declarações públicas e oportunismo. Enfrentamos o pior desafio da história com milhares de mortes, milhões de desempregados e muito trabalho a ser feito, ressalta ele em um outro trecho do texto.

Lira pede, ainda, que “tenhamos todos, como membros dos poderes republicanos, responsabilidade e serenidade para não causar mais dor e sofrimento aos brasileiros”.

Veja a íntegra da nota de Arthur Lira.

Nossas instituições são fortalezas que não se abalarão com declarações públicas e OPORTUNISMO. Enfrentamos o pior desafio da história com milhares de mortes, milhões de desempregados e muito trabalho a ser feito.

Em uma hora tão dura como a que vivemos hoje, saibamos todos que o Brasil sempre será maior do que qualquer disputa política.

Tenhamos todos, como membros dos poderes republicanos, responsabilidade e serenidade para não causar mais dor e sofrimento aos brasileiros.

Reitero o meu compromisso; a Câmara avançará nas reformas, continuará a ser o poder mais democrático e plural do país e não se deixará levar por uma disputa que aprofunda ainda mais a nossa crise.

A Câmara será sempre a voz de um povo livre e democrata e sempre estará pronta para ajudar o Brasil a continuar a crescer e se encontrar com seu destino de país desenvolvido e socialmente justo.

Deixemos que o eleitor tenha emprego e vacina, que deixe o seu veredito em outubro de 2022 quando encontrará com a urna; essa sim, a grande e única juíza de qualquer disputa política.

O nosso compromisso é e continuará sendo trabalhar pelo crescimento e a estabilidade do país.

